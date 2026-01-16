Polonia rechaza enviar tropas a Groenlandia y defiende su papel de "mediador"

Durante una rueda de prensa en Varsovia tras reunirse con su homólogo lituano, Kosiniak-Kamysz defendió la decisión del Gobierno polaco de no participar en la operación "Arctic Endurance", propuesta por Dinamarca.

El responsable de Defensa polaco afirmó que "la unidad de Occidente y de la OTAN son lo primero" y que el papel que Polonia debe adoptar en esta situación es el de "mediador" para evitar fracturas entre aliados, especialmente ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla danesa.

Ante las críticas recibidas, como las acusaciones del general retirado Roman Polko, quien en declaraciones al portal 'Onet' calificó este viernes la postura del Gobierno como "cobardía" por "esconder la cabeza en la arena", Kosiniak-Kamysz respondió que no hay necesidad de "reacciones emocionales".

"No puede haber OTAN sin Estados Unidos", recordó el ministro.

En la comparecencia ante la prensa, ambos ministros confirmaron que Lituania construirá un polígono militar en Kopciowo, en el sur lituano y cerca de la frontera polaca, así como la propuesta de Vilna para que las tropas polacas también puedan utilizar esas instalaciones para ejercicios conjuntos en este mismo año.

El polígono militar se ubicará dentro del llamado "corredor de Suwalki", un paso de 104 kilómetros de longitud que conecta a Polonia con Lituania y separa el enclave ruso de Kaliningrado de Bielorrusia.

Debido a su importancia geopolítica, es considerado uno de los puntos más vulnerables y de mayor importancia estratégica de Europa, por lo que su defensa es una prioridad crítica para la seguridad del flanco oriental de la OTAN.