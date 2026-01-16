Portavoz de Machado ve "irrefutable" que la transición ha comenzado ya en Venezuela

Este portavoz político de "Vente Venezuela", formación fundada por Machado, valoró el encuentro mantenido ayer en Washington entre la opositora y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que, aseguró, el republicano se mostró conocedor de que las actividades del "conglomerado criminal" continúan en Venezuela tras la detención y traslado de Maduro a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico terrorista.

"Está sumamente claro quién es quién en Venezuela, y que no es solamente Maduro, sino que hay todo un conglomerado criminal, y esto ha quedado evidenciado en la reunión mantenida ayer por Corina Machado con Trump", añadió Mendoça, quien junto a una delegación de la oposición venezolana se reunió hoy con el presidente del Gobierno regional de Aragón (norte de España), el conservador Jorge Azcón.

El opositor subrayó que la opción representada por María Corina Machado y Edmundo González es "la más compatible" tanto con los intereses expresados por Estados Unidos como los de la propia nación venezolana.

Y recordó que Estados Unidos ha impuesto unas condiciones "muy claras" a Delcy Rodríguez como la liberación de los presos políticos, aunque ha negado que sean los alrededor de 400 anunciados por la ahora presidenta sino un máximo de 60.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este portavoz señaló que la administración de Trump está vigilante de la situación actual de Venezuela, una posición que ha agradecido y que, a su juicio, justifica la entrega del Premio Nobel de Machado al presidente estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, la entrega del medallón "es un gesto en nombre de todos los venezolanos de profundo agradecimiento a Donald Trump por ser un aliado esencial y prioritario para nosotros, y que Estados Unidos haya tomado estas acciones decisivas, contundentes y necesarias, que llevamos años demandando, es para nosotros motivo de agradecimiento".