Presidente de Bolivia no viajará a Foro de Davos por dar prioridad a la "agenda nacional"

En un comunicado, la Oficina del Presidente indicó que, "priorizando la agenda nacional", Paz "ha decidido cancelar su viaje al Foro de Davos", que se realizará del 19 al 23 de enero en el país europeo.

"Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población", indica el comunicado.

A la edición de este año del foro está prevista la asistencia de unos 64 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Paz, que fue investido presidente el pasado 8 de noviembre, tenía previsto hacer su primer viaje internacional como mandatario para participar en el Foro, lo que suponía que debería entregar el mando temporal del país al vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, con quien tiene marcadas diferencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno boliviano emitió hace poco un decreto que permite a Paz "ejercer" sus atribuciones constitucionales "a través de medios tecnológicos de comunicación" en caso de estar fuera del país de manera "temporal", lo que ha sido criticado por Lara y sus seguidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paz y Lara tienen una relación tensa desde su triunfo en la segunda vuelta, pues el vicepresidente considera que lo marginaron del Gobierno, al que critica constantemente y acusa sin pruebas de supuesta corrupción, al punto de declararse en "oposición constructiva".