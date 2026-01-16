Presidente de Portugal dice que su sucesor se enfrentará a una realidad "más complicada"

"El mundo es más impredecible, Europa es más impredecible y la política se vuelve más difícil, las decisiones económicas y sociales se vuelven más difíciles, obliga a las personas a pensar en su vida y a tener preocupaciones mayores que las que tenían antes", dijo en declaraciones a los periodistas en Lisboa Rebelo de Sousa, que ha desempeñapo la presidencia de Portugal los últimos diez años.

Esta realidad, según el mandatario, hace que el nuevo presidente, que podría salir elegido este fin de semana aunque todas las encuestas apuntan a que será necesaria una segunda vuelta, tenga "una tarea más difícil" que la que él mismo afrontó al principio de su mandato.

Rebelo de Sousa participó este viernes en un fórum económico con motivo de la visita de su homólogo de Estonia, Alar Karis.

El presidente portugués también aprovechó la ocasión para defender la jornada de reflexión, que se celebrará mañana, sábado, tras el cierre de campaña que cada candidato hará este viernes.

"Las campañas son cada vez más intensas, con un debate muy acalorado; llegan a su fin de forma muy emotiva y la ventaja del día de reflexión es permitir que aquellos que han vivido la campaña intensamente puedan respirar y pensar en otras cosas de sus vidas", consideró.

Cinco candidatos parten como favoritos en los sondeos para este domingo, entre ellos el líder de ultraderecha André Ventura y el exministro socialista António José Seguro.

Las encuestas, por otro lado, vaticinan una segunda vuelta en la que se impondría cualquier candidato que se enfrente a Ventura.