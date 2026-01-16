¿Puede Trump quedarse con la medalla del Nobel de María Corina Machado?

Machado entregó el jueves la medalla correspondiente al premio que ganó el año pasado durante su primera reunión en la Casa Blanca con Trump, como muestra de "gratitud" por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El gesto desató un debate sobre la posible transferencia del galardón, una cuestión que el Comité Nobel zanjó al subrayar que la titularidad del premio no es transferible. "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no", aclaró la institución.

Persiste, no obstante, la incógnita sobre si la medalla entregada debe considerarse un regalo personal al mandatario republicano o si, por el contrario, debe ser conservada por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron a medios como USA Today que Trump pretende conservarla, un premio que desde hace tiempo reivindica como propio, al asegurar que ha puesto fin a varias guerras.

La Constitución estadounidense prohíbe al presidente y a otros funcionarios federales aceptar "cualquier regalo, emolumento, cargo o título" de un gobierno o mandatario extranjero sin el consentimiento del Congreso para evitar corrupción o conflictos de interés.

En el caso de regalos de particulares o empresas privadas, como sería el caso de la medalla de María Corina Machado, las reglas son más flexibles, con el único límite de que no medien favores oficiales, ya que podría incurrir en soborno.

De hecho, muchos de los obsequios de más valor que se reciben durante la presidencia terminan formando parte de archivos, museos o depósitos del gobierno, mientras los de valor más reducido o claramente personales se suelen considerar privados.

En el caso de la medalla, iba enmarcada junto a un mensaje de Machado que le dedicaba la insignia a Trump como "gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza".

No es la primera vez que el asunto de los regalos genera cierta controversia en esta Administración. El año pasado, la familia real catarí obsequió a Trump con un Boeing 747-8 valorado en unos 400 millones de dólares.

Tras una polémica sobre la idoneidad de aceptar ese tipo de regalos, abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia elaboraron un análisis que avaló recibir la aeronave, que se encuentra en Texas a la espera de ser adaptado.

Trump fue imputado en 2023 por haberse llevado documentos clasificados de su primer mandato en la Casa Blanca, incluidas cartas del líder norcoreano Kim Jong-un, que retuvo en su mansión privada de Florida, un caso que fue desestimado cuando volvió al poder.