Sale a la venta'Don't Be Dumb', de A$AP Rocky, con 130.000 vinilos reservados en preventa

Un álbum que cuenta con colaboraciones de BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jon Batiste, Jessica Pratt, Slay Squad, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn y will.i.am.

Además de que Danny Elfman y Thundercat también aparecen en el videoclip de 'Punk Rocky', como miembros de la banda junto a un elenco de personajes, destacó Sony Music Spain en un comunicado.

'Don't Be Dumb' sale a la venta con varias portadas diseñadas por Tim Burton, con un estilo entre gótico y urbano, con el excéntrico estilo del director.

En las portadas aparecen seis personajes, cada uno de los cuales "ofrece una ventana a momentos inolvidables" de la carrera de Rocky ya que son sus alter egos: GR1M, MR. MAYERS, RUGAHAND, BABUSHKA BOI, DUMMY y SHIRTHEAD.

Antes del lanzamiento del álbum ya se publicaron los singles 'Punk Rocky' y 'Helicopter', que avanzaban el estilo festivo de un disco que representa cómo el artista se ve a sí mismo, como señaló recientemente en una entrevista con la revista Variety.

"Es extraño porque, a medida que envejezco, soy más consciente de cómo me veo a mí mismo. Describir mi vida suena muy fanfarrón, y quiero encontrar la manera de expresarlo de una manera más humilde, cercana y sincera, en lugar de simplemente criticar a la otra persona", señaló el cantante.

Este álbum llega tras un 2025 en el que Rocky participó como actor en los filmes 'Highest 2 Lowest' ('Del cielo al infierno'), de Spike Lee, y 'If I Had Legs I’d Kick You' ('Si pudiera, te daría una patada'), de Mary Bronstein.

Y en el plano personal dio la bienvenida a su tercer hijo con Rihanna, una niña que se llama Rocki Irish. RZA Athelston nació en 2022 y Riot Rose en 2023.