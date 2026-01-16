Sudáfrica investiga participación de barcos iraníes en unas maniobras navales en sus aguas

"Tras una serie de informaciones que contienen graves acusaciones sobre las instrucciones claras del presidente sobre cómo debe llevarse a cabo el ejercicio Voluntad de paz 2026, en particular la participación de la República Islámica de Irán, la ministra de Defensa, Angie Motshekga, desea dejar constancia de que las instrucciones se comunicaron claramente a todas la partes interesadas, se acordaron y deben aplicarse y cumplirse como tales", señaló en un comunicado esta cartera.

"Debido a la gravedad de estas acusaciones y a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la ministra ha creado una comisión de investigación para examinar las circunstancias que rodean las acusaciones y determinar si las instrucciones del presidente pueden haber sido tergiversadas y/o ignoradas tal y como se comunicaron a todos", añadió.

En otro comunicado emitido la pasada noche, la Embajada de Estados Unidos en Pretoria expresó su "preocupación y alarma" y crítico al país africano por acoger buques de guerra iraníes, mientras el régimen de la República Islámica reprimía las manifestaciones que sacudieron el país desde hace semanas.

"Irán es un actor desestabilizador y un Estado patrocinador del terrorismo, y su participación en ejercicios conjuntos, en cualquier capacidad, socava la seguridad marítima y la estabilidad regional", afirmó la misión diplomática estadounidense.

Sudáfrica acoge desde hace una semana el ejercicio naval “Voluntad de paz 2026”, que se desarrolla hasta este viernes en aguas próximas a Ciudad del Cabo (suroeste) y cuenta con la participación de barcos de guerra del país austral, China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Irán en un contexto de gran tensión geopolítica mundial.

China, Rusia y Sudáfrica son miembros fundadores de los BRICS, mientras que Irán y EAU se incorporaron al grupo en 2024.

Sudáfrica pidió este jueves a las autoridades de Irán que garanticen el derecho de sus ciudadanos a ejercer su derecho a "protestar de manera pacífica" en las masivas manifestaciones que vive el país desde hace semanas y en las que, según varias ONG, podrían haber muerto miles de personas.

El comunicado de la embajada estadounidense es el último episodio de las tensas relaciones que mantienen Washington y Pretoria desde que volvió a la Casa Blanca hace un año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado las políticas del Gobierno sudafricano.

En febrero pasado, además, Trump afirmó en una orden ejecutiva que Sudáfrica respalda a "actores negativos en la escena mundial", citando sus vínculos con Irán como uno de los motivos para recortar la financiación al país africano.