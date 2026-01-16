Trece millones de niños podrían sufrir malnutrición en África central y occidental en 2026

En esas regiones del continente africano hasta 55 millones de personas podrían sufrir este año diversos niveles de hambre, agregó en rueda de prensa para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra el responsable de análisis de seguridad alimentaria y nutrición del PMA, Jean Martin Bauer.

Los estudios del PMA cifran en tres millones las personas en peligro de sufrir niveles graves de inseguridad alimentaria, más del doble que a principios de la década, incluidos 15.000 en peligro de hambruna, la categoría más grave, en el estado nigeriano de Borno, subrayó.

El PMA necesita más de 453 millones de dólares para proveer con asistencia humanitaria la región en los próximos seis meses.

"La disminución de fondos que sufrimos en 2025 ha profundizado el hambre y la desnutrición en toda la región. A medida que las necesidades superan la financiación, también aumenta el riesgo de que los jóvenes caigan en la desesperación", aseguró en un comunicado la directora del PMA para África central y occidental, Sarah Longford.

"Es crucial que apoyemos a las comunidades en crisis, para que el hambre no provoque más disturbios, desplazamientos y conflictos en toda la región", añadió.