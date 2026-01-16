Tribunal italiano indemniza a un empleado despedido por recuperar el cambio de un café

El empleado fue despedido en junio de 2024 después de que, tras no recibir el cambio al comprar un café, recuperara al día siguiente las monedas cuando acudió el técnico a revisar la máquina, un hecho que la empresa calificó como "apropiación indebida" y que acompañó de la acusación de supuestas amenazas a un compañero.

La sentencia del Tribunal de Brescia subraya que el trabajador tenía más de 14 años de antigüedad, que devolvió el dinero tras una discusión con un compañero y que no se probó ningún perjuicio económico para la empresa ni las amenazas alegadas en el despido.

El juez concluyó que el despido disciplinario no fue proporcional a los hechos y ordenó el pago de una indemnización equivalente a 18 salarios mensuales, sin obligar a la readmisión del trabajador, que no la había solicitado.

El caso ha llamado la atención en Italia por el contraste entre la mínima cantidad en disputa y la elevada compensación fijada por el tribunal, en un contexto de debate recurrente sobre la proporcionalidad de las sanciones laborales.

