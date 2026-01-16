Trump asegura que no recibió presiones de países árabes o Israel para frenar ataque a Irán

Trump respondió de esta forma a los periodistas que le preguntaron por esas supuestas presiones de países de la región que, según informaciones de medios estadounidenses, habrían intentado frenar la ofensiva militar sobre territorio iraní.

El presidente estadounidense ha dicho varias veces esta semana que podía usar la fuerza contra el régimen Ayatolá si persistía en reprimir con dureza las protestas antigubernamentales que están sacudiendo el país persa.

Este viernes, sin embargo, Trump aseguró nuevamente que las autoridades iraníes "cancelaron" las 800 ejecuciones que, según él, "tenían programadas".

"Respeto mucho el hecho de que lo hayan cancelado", explicó el mandatario, dando a entender que de momento no autorizará ninguna operación militar contra en Irán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Días después del comienzo de las protestas en Irán el 28 de diciembre, Trump advirtió a Teherán de que no matara a los manifestantes o que de lo contrario recibiría un duro golpe cuando se habían contabilizado siete muertos, cifra que ha aumentado hasta los más de 3.400, según ONG opositoras, sin que se haya produzca una acción estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, el presidente estadounidense puso una nueva línea roja y advirtió contra la ejecución de manifestantes a la vez que aseguró que "va ayuda en camino", algo que no explicó qué significa y que creó incertidumbre en el país persa.