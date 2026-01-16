Trump se ofrece a mediar en la disputa de Egipto y Etiopía por reparto de aguas del Nilo

El republicano envió una carta al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, compartida en la plataforma Truth Social, en la que propone reanudar la mediación que llevó a cabo durante su primer mandato (2017-2021).

"En el espíritu de nuestra amistad personal y del compromiso de Estados Unidos con la paz y el bienestar del pueblo egipcio, estoy dispuesto a reanudar la mediación estadounidense entre Egipto y Etiopía para resolver de manera responsable, de una vez por todas, la cuestión del reparto de las aguas del Nilo", declaró.

Trump dijo que resolver las tensiones en torno a la gran presa ocupa "el primer lugar" de su agenda y que su objetivo es lograr un resultado que "garantice las necesidades hídricas" de Egipto, Etiopía y Sudán, que forman parte de la cuenca del Nilo.

Según el mandatario, un "enfoque exitoso" permitirá liberar agua para Egipto y Sudán durante los períodos de sequía y, al mismo tiempo, permitirá a Etiopía generar altas cantidades de electricidad.

La Gran Presa del Renacimiento Etíope, inaugurada el año pasado por Adís Abeba en el Nilo Azul, es considerada el mayor proyecto hidroeléctrico de África, y tanto Egipto como Sudán la ven como una amenaza para su seguridad hídrica.

Trump asegura que durante su primer mandato evitó una guerra entre Egipto y Etiopía por este asunto, que contabiliza entre los ocho conflictos que dice haber resuelto y por los que considera que merece el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, en julio del año pasado, admitió que la presa "se ha convertido en un problema muy grave" e instó a las partes a "encontrar una solución".