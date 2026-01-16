Turkish iniciará acciones legales si se identifica al autor de la falsa amenaza de bomba

"Se han iniciado los trabajos para identificar al pasajero en cuestión e iniciar el proceso legal", señaló en la red social X.

Tras el incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil española, "se llevaron a cabo los registros pertinentes" y no se halló rastro de explosivos, detalló Üstün.

Durante un trayecto entre Estambul y Barcelona, un pasajero del vuelo TK1853 cambió el nombre de la red wifi de su teléfono móvil para que el resto del pasaje pudiera leer: "Bomba. Todos morirán. 9.30h".

Al percatarse del mensaje, la tripulación de la aeronave, en la que viajaban 148 pasajeros, activó los protocolos de seguridad, que llevaron a un caza francés a escoltar al avión de Turkish hasta el aeropuerto de El Prat.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuentes próximas a la investigación del caso advirtieron de que la poca trazabilidad de los nombres de las redes wifi compartidas por teléfonos móviles dificulta identificar a la persona que escribió el aviso amenazador.