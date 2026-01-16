Un muerto y dos heridos por una avalancha en Valais (Suiza) mientras practicaban esquí

La avalancha, registrada a las 12:15 hora local (11:15 GMT) del jueves en la zona de Chamoson, se produjo cuando las víctimas y otro esquiador descendían la cara este del Pointe de Chemo, a 2.500 metros de altitud.

El fallecido, un hombre de 42 años, perdió la vida en el lugar a pesar de la atención médica recibida.

Alertados por el cuarto excursionista, los equipos de rescate pudieron liberar a dos víctimas sepultadas, otro hombre de 41 años y una mujer de 53, que fueron trasladadas a hospitales de Berna y Sión.

El Ministerio público suizo ha abierto una investigación y las autoridades han apelado a la prudencia en un fin de semana donde el peligro por avalancha es "crítico" en el cantón de Valais.

El incidente tuvo lugar en el mismo cantón donde se encuentra la estación alpina de Crans-Montana, donde un incendio en Año Nuevo causó la muerte de 40 personas y dejó a 116 heridas.