Venezuela excarcela a tres alemanes, asegura la ONG Foro Penal

En su cuenta de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que entre los tres alemanes está Oleg Ziesmann, quien fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, en un contexto de crisis política tras su cuestionada reelección en 2024.

Los dos ciudadanos alemanes restantes, agregó Himiob, son Gunter Sandau, detenido el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, arrestado el 4 de julio de 2025.

Más temprano, Foro Penal confirmó la excarcelación de los holandeses Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille, ambos, detalló, detenidos "arbitrariamente" el 18 de junio de 2025, y de Justin Van Der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.

Las excarcelaciones se dan en medio de un proceso de revisión de casos por el Gobierno iniciado en diciembre pasado, según indicó esta semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Foro Penal informó también que, desde la noche del jueves y la madrugada de este viernes, recibió reportes de "varias excarcelaciones de venezolanos y de un grupo importante de extranjeros", al tiempo que añadió que se divulgará la información cuando sea seguro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Himiob dijo a EFE que Foro Penal se encuentra actualizando sus cifras de presos políticos, ya que han recibido "decenas de reportes de casos no informados antes por miedo".

Además, precisó, que cada caso debe ser sometido a un "riguroso análisis" para verificar si, en efecto, puede ser calificado como "prisión o persecución arbitraria por motivos políticos".

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela sostienen que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".