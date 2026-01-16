Von der Leyen no comparecerá en su moción de censura vinculada al acuerdo con el Mercosur

"La moción de censura que se debatirá y votará la próxima semana se refiere específicamente al acuerdo con el Mercosur. Por eso, el comisario de Comercio, Relaciones Internacionales y transparencia, Maros Sefcovic, representará a la Comisión en este debate", dijo en una rueda de prensa la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

La moción, que la Eurocámara debatirá el lunes de la semana que viene en Estrasburgo (Francia) y votará el siguiente jueves, es la segunda que registra Patriotas por Europa contra Von der Leyen y la cuarta que tendrá que afrontar en su segundo mandato, sin que hasta ahora haya prosperado ninguna de ellas.

"La otras mociones de censura fueron sobre el Mercosur entre otros muchos temas diferentes; esta vez es sobre el acuerdo del Mercosur. Tenemos un comisario de Comercio, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia y él será quien esté presente en el debate", insistió la portavoz.

El Ejecutivo recordó que las mociones de censura son iniciativas que están entre los derechos de los miembros del Parlamento Europeo, pero "cualquier miembro del colegio de comisarios puede representar a la presidenta en un debate sobre una moción de censura".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después de que la mayoría de países de la UE diesen su visto bueno al acuerdo, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmarán este sábado en Paraguay el pacto, sobre el que posteriormente se tendrá que pronunciar también el Parlamento Europeo, en un voto para el que todavía no hay fecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Patriotas por Europa, grupo del que forma parte la formación española de extrema derecha Vox, cuenta con 85 eurodiputados, más de los 72 que se requieren para registrar una moción de censura.

La formación asegura que ha recabado el apoyo de más de 100 parlamentarios, tras el respaldo de algunos miembros de la Europa de las Naciones Soberanas (el otro grupo de ultraderecha del Parlamento Europeo) y de los Conservadores y Reformistas Europeos.

No obstante, para que pueda prosperar es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Eurocámara, por lo que su éxito es improbable.