Bendicen a mascotas en México entre polémica por prohibición de venta de animales

A pesar de la polémica, decenas de fieles acudieron con sus mascotas al Templo de San Antonio, en la ciudad de Puebla, para participar en la misa y recibir la bendición con agua bendita, una tradición profundamente arraigada entre los católicos, quienes consideran a San Antonio Abad el protector de los animales.

Perros, gatos, cuyos y otras mascotas desfilaron por el atrio del templo acompañados de sus familias. Algunos lucían chamarras, vestidos o lentes; otros cargaban mochilas con sus pertenencias, mientras que varios más acudieron únicamente con correa o pechera.

Todos compartían un mismo propósito: recibir la bendición en la “casa de Dios”.

El sacerdote Raúl Enrique Arias García explicó a EFE que este tipo de celebraciones también invitan a reflexionar sobre la responsabilidad humana hacia los animales, en un contexto marcado por nuevas disposiciones legales que buscan erradicar el maltrato.

“(La prohibición de venta de animales) nos ha llevado a tener una conciencia de que un animal o una mascota no es un juguete”, aseveró.

Consideró que aunque el maltrato animal es una realidad con la que se convive todos los días, prohibir la venta “ayuda a disminuir abusos como la reproducción excesiva y las condiciones indignas en las que muchas veces se les mantiene (a los animales)”, afirmó.

Entre los asistentes estuvo Alejandro Méndez, quien retomó la tradición tras varios años de ausencia luego del fallecimiento de sus abuelos. Este año acudió con su perro chihuahua, ‘Ricky’, y con dos cuyos, con la esperanza de que “le duren muchos años”.

Méndez se manifestó en contra de la prohibición de la venta de animales, al considerar que no ataca el problema de fondo.

“Yo pienso que la prohibición no es la solución, lo mejor es regular todo tipo de actividades y no prohibirlas, porque esto incentiva el furtivismo, el mercado negro, el tráfico de especies”, señaló.

En contraste, Michelle Alejandro Totoxintle Téllez, también dueño de mascotas, respaldó la medida al considerar que puede contribuir a reducir el maltrato.

“Yo creo que sí es necesario que se prohíba ya la venta de animales, en este caso también propiciar que los dueños sean más responsables con sus mascotas, porque hay mucho maltrato en México y tiene que parar eso”, afirmó.

La celebración de San Antonio Abad volvió así a reunir fe, tradición y debate social, en un país donde los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana y en la agenda pública.

A finales de 2025, la capital mexicana prohibió la venta de animales vivos en mercados públicos, medida que comenzó a aplicarse en el Mercado de Sonora, lo que, según algunas organizaciones civiles ha impulsado el mercado negro, pues la comercialización en medios digitales carece de regulación.