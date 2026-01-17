Brasil lanza un plan piloto de inmunización contra el dengue con una vacuna nacional

Los municipios escogidos para el plan piloto fueron Maranguape, en el estado de Ceará (nordeste), y Nova Lima, en el estado de Minas Gerais (sudeste), en donde la vacunación comenzó este mismo sábado, así como Botucatu, en el populoso estado de Sao Paulo y en donde la campaña será lanzada el domingo.

La selección de estas localidades respondió a criterios epidemiológicos y operativos, como la incidencia de la enfermedad y la capacidad de seguimiento de los vacunados.

Para la campaña de inmunización será utilizada la vacuna desarrollada por el Instituto Butantan, un laboratorio de referencia en Brasil, que es de dosis única y tiene efectividad comprobada contra los cuatro tipos de dengue.

El uso de esta vacuna fue autorizado en noviembre pasado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria tras cinco años de ensayos clínicos con resultados favorables y que mostraron que el inmunizante tiene una eficacia comprobada del 74,7 % contra dengue sintomático, del 91,6 % contra el dengue grave y del 100 % en las hospitalizaciones producto de la enfermedad.

Se trata del primer inmunizante 100 % nacional producido para combatir esta enfermedad, que en los últimos años ha provocado sucesivos brotes y un aumento significativo de hospitalizaciones.

Según el Ministerio de Salud de Brasil, el plan piloto permitirá evaluar aspectos logísticos, la aceptación de la vacuna y la respuesta inmunológica en condiciones reales antes de ampliar la estrategia al resto del país.

El Ministerio de Salud envió a las tres localidades 204.100 vacunas de entre las 1,3 millones de dosis ya fabricadas por el Instituto Butantan, suficientes para inmunizar la población a la que está dirigida la campaña.

"Hoy es un día histórico para la salud pública brasileña. Estamos iniciando la vacunación contra el dengue con una vacuna 100 % nacional, desarrollada en el país y que ya sabemos que es muy eficaz. Ella nos ayudará a combatir una enfermedad que es un problema de salud público muy serio", afirmó el director del Programa Nacional de Imunizaciones, Eder Gatti.

El Gobierno pretende utilizar los datos recogidos en esta fase para definir el calendario y los grupos prioritarios de una futura campaña nacional.

Brasil enfrenta desde 2023 un recrudecimiento de los casos de dengue, impulsado por factores como el cambio climático, la urbanización desordenada y la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

En 2024, Brasil registró 6,5 millones de casos probables de dengue, cuatro veces más que en 2023, y una cifra histórica de 6.321 muertes por la enfermedad, según el Ministerio de Salud.

Desde inicios del presente siglo, más de veinte millones de brasileños han contraído alguno de los tipos de esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias confían en que la incorporación de la vacuna al sistema público de salud refuerce las acciones de prevención y contribuya a reducir la presión sobre hospitales y servicios de urgencia durante los períodos de mayor transmisión.