Cerca de 2.500 personas se manifiestan con tractores en Berlin contra acuerdo con Mercosur

Los organizadores hablaron de varios miles de manifestantes.

Una alianza creada bajo el lema "Estamos hartos" convocó la protesta y sostiene que el acuerdo con Mercosur aumenta la presión y la competencia para los granjeros.

"El Gobierno actual hace una política agraria retrógada. Queremos recordarle su responsabilidad", dijo el portavoz de la alianza, Jan Greve.