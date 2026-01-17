Chavistas reúnen cartas para pedir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

"Hoy estamos elaborando cartas para que sean enviadas a nuestro presidente, que se encuentra secuestrado en Nueva York, con una profunda convicción de que pronto estará con nosotros", dijo a EFE Wilkar Vallenilla, uno de los asistentes.

Por su parte, Kervin Montemayor, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), envió su apoyo a Maduro y Flores para que desde Estados Unidos "resistan" como, dijo, están resistiendo los venezolanos.

"Pronto van a estar acá con nosotros. Vamos a seguir en revolución (...). Fuerza, Nicolás; fuerza, Cilia", expresó a EFE Montemayor, quien aseguró que las cartas se enviarán a Estados Unidos y "al mundo".

Asimismo, rechazó las acusaciones contra Maduro, quien está siendo juzgado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Desde la captura del presidente venezolano y de su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.

Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia y tras la captura de Maduro.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión, la elaboración y recolección de cartas se hizo este sábado en varios estados del país, como Trujillo (oeste), Aragua (norte), así como en Anzoátegui y Sucre, al este del país.