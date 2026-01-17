Draghi recibirá el Premio Carlomagno por sus aportes a la unidad europea

Draghi, según el directorio del Premio Carlomagno, será premiado debido a que "con su inquebrantable criterio ha hecho algo grande por Europa".

Según el presidente del directorio, Armin Laschet, Draghi ha sido "académico y gerente" y ha desarrollado "visiones para Europa".

El directorio resaltó especialmente el Ilamado Informe Draghi de 2024 sobre la competitividad de la UE en el que advirtió de que Europa tenía que ser más innovadora para hacer frente a los desafíos procedentes de China y de EEUU.

Draghi agradeció el premio y dijo que llegaba en momentos en que "Europa tiene muchos enemigos" tanto interiores como exteriores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos que superar nuestras debilidades y hacernos más fuertes en lo político, en lo militar y en lo económico", dijo Draghi en un mensaje de vídeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Premio Carlomagno es considerado como uno de los galardones más importantes y se otorga a quienes han hecho aportaciones importantes a la unidad europea y este año se entregará el 14 de mayo en la ciudad alemana de Aquisgrán.