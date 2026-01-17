Ejército colombiano investiga muerte de numerosos guerrilleros en choque entre disidencias

Según el Ejército, los combates fueron entre el Bloque Amazonas, que hace parte de la facción liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá.

"Las tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), donde en las últimas horas se reportó la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones", señaló la institución en un comunicado.

Según informaciones preliminares del Ejército, "los cuerpos hallados corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa", que hace parte del Bloque Amazonas, a su vez un componente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

Los combates, al parecer, fueron motivados por disputas en torno al control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare.

Medios locales publicaron este sábado fotos y videos en los que se ven varios cuerpos sobre una carretera, aunque de momento no se ha confirmado su identidad ni pertenencia a grupos armados ilegales involucrados.

Desde la noche del viernes, aeronaves de la Fuerza Aérea hacen sobrevuelos en la zona, mientras que el Ejército desplegó tropas y elementos de inteligencia militar para "establecer el alcance de los combates y sus implicaciones, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades de esta zona del país".

El EMC, liderado por Iván Mordisco, está integrado por antiguos frentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o se apartaron posteriormente del proceso de reincorporación.

Aunque el Gobierno colombiano mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las FARC en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.

El Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.

Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.