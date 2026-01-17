El papa recibió a Alberto II de Mónaco y dialogaron sobre Oriente Medio y África

Alberto II posteriormente se reunió con el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, informó el Vaticano.

"Durante sus cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes y se hizo referencia a la histórica y significativa contribución de la Iglesia Católica a la vida social del Principado", comunicó el Vaticano en una nota.

Y agregó que "la conversación continuó, centrándose en diversos temas de interés común, como la protección del medio ambiente, la ayuda humanitaria y la defensa y promoción de la dignidad humana".

"Finalmente, se intercambiaron puntos de vista sobre la actualidad internacional, con especial énfasis en la paz y la seguridad, y en la situación general en Oriente Medio y ciertas regiones de África".

Alberto II llegó acompañado de un reducido séquito y sin su esposa, la princesa Charlène. Ambos habían participado tanto en el funeral del papa Francisco, así como en la misa de inicio de pontificado de León XIV el pasado 18 de mayo, donde pudo saludar por primera vez al nuevo pontífice.