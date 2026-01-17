El presidente electo de Honduras llega a Israel tras su visita a EE.UU.

"Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al Presidente electo de Honduras mi amigo @titoasfura a Israel. Esta visita simboliza la sólida alianza entre nuestras naciones y nuestros pueblos", escribió Goren, que acompañó el mensaje de una fotografía con el presidente electivo en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

Antes de comenzar su ronda de visitas internacionales, Asfura anunció su intención de lograr un acercamiento con Israel, destacando su interés en los avances del país en materias como la agricultura.

Asfura llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos desde el pasado domingo, pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Un día antes de la visita de Asfura a Estados Unidos, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, solicitó un recuento total de votos, alegando que miles de actas no fueron escrutadas y que existieron notables irregularidades.

No obstante, este jueves ordenó iniciar el proceso de transición y calificó como "de facto" al Gobierno que asumirá Asfura, el próximo 27 de enero.

Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19 %.