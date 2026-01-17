Expresidente de Costa Rica participará en un encuentro sobre sostenibilidad en Ecuador

El encuentro dedicado a la reflexión, el aprendizaje y la acción frente a los desafíos de sostenibilidad que marcan la agenda nacional y global, se realizará los días 22 y 23 de abril próximo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

Durante dos días, la cita reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público, academia, sociedad civil, organismos internacionales y proyectos innovadores, consolidándose como una plataforma de diálogo multisectorial para construir soluciones conjuntas frente a los retos económicos, sociales y ambientales del país y la región, anotaron.

Los organizadores recordaron que la edición 2025, convocó a más de 20.000 asistentes y 200 organizaciones, y aspiran que la edición de este año amplíe su alcance y escala su impacto.

Además del expresidente de Costa Rica, entre los expositores internacionales confirmados figuran Henk Rogers, cofundador de Tetris y fundador de Blue Planet Foundation, referente internacional en transición energética, energías renovables y acción climática intergeneracional.

Asimismo, Randall Quesada, gerente general de Grupo Bimbo en Chile, experto en liderazgo transformacional y estrategia empresarial con más de 23 años de trayectoria liderando equipos de alto rendimiento, y María Laura Rojas Muñoz: directora de CRDC Materials México y experta en economía circular, enfocada en transformar residuos plásticos en materiales sostenibles para la industria de la construcción.

"La sostenibilidad debe vivirse y sentirse para poder entender la urgencia de actuar. Queremos que cada asistente salga de la Kumbre con una hoja de ruta clara", dijo Ricardo Dueñas, director de Grupo Ekos, que con la nueva edición de la cita reafirma su propósito de impulsar una conversación estratégica y humana sobre el desarrollo sostenible, posicionando a Ecuador como un punto de encuentro para quienes buscan construir un futuro más equilibrado, inclusivo y resiliente.