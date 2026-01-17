Irán restablece el funcionamiento de los SMS locales tras nueve días bloqueados

"Se ha reactivado el envío de los SMS de los teléfonos móviles hace unos minutos", informó la agencia Tasnim de madrugada, sin ofrecer más detalles.

Efe confirmó que los mensajes telefónicos han vuelto a operar dentro del país.

Los SMS internacionales, sin embargo, continúan sin funcionar, así como el internet global, y para comunicarse con el extranjero solo es posible realizar llamadas de teléfono.

Irán cortó el 8 de enero todas las comunicaciones e Internet al agudizarse ese día las protestas, que habían comenzado el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí".

El jueves 8 las protestas llegaron a su momento álgido con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Teherán mantiene que no tienen el recuento del número de muertos en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas y que atribuye a mercenarios apoyados por Israel y EEUU, pero ONGs opositoras con sede en el exilio, como Iran Human Rights, cifran en 3.428 los fallecidos.

Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, y por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA ha habido más de 19.000 arrestos.

En los últimos días ha vuelto la calma al país, aún con una fuerte presencia policial en las calles, y el internet sigue cortado.