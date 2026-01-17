Las nuevas caras del gabinete de Delcy Rodríguez en Venezuela

Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos antes de que Estados Unidos capturara a Maduro, no ha designado aún reemplazos para esas dos carteras mientras ejerce la Presidencia encargada, pero sí ha realizado siete nuevos nombramientos.

A continuación los designados durante estas dos últimas semanas.

Este viernes, la mandataria encargada anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una "nueva instancia" que dirigirá Luis Villegas, quien sustituye en el gabinete al empresario Alex Saab.

Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser "testaferro" del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

El ahora exfuncionario fue designado por Maduro, en octubre de 2024, como ministro de Industria y Producción Nacional en sustitución de Pedro Tellechea, a quien el mandatario había nombrado para el cargo en agosto de ese año, pero luego fue arrestado.

El sustituto de Saab, Luis Villegas, es teniente coronel retirado con especialización en Comando y Plana Mayor (Gendarmería Nacional Argentina), según el Ministerio de Comercio.

Fue designado por Maduro como ministro del Comercio Nacional en febrero de 2024 y antes estuvo al frente como viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución.

Coronado es vicealmirante y fue ministro del Despacho de la Presidencia entre 2024 y 2026.

El pasado 12 de enero fue nombrado ministro de Ecosocialismo (Medioambiente), cargo que ocupó cuatro días, hasta su nuevo nombramiento este viernes como titular de la cartera de Transporte.

En noviembre de 2024, fue sancionado por el Departamento de Estado de EE.UU., que señaló al Despacho de la Presidencia de seguir órdenes de Maduro para "cometer fraude electoral, reprimir a los venezolanos y continuar con actuaciones antidemocráticas".

Esta decisión se dio a conocer tras las presidenciales venezolanas de julio de 2024, cuando el ente electoral proclamó a Maduro como presidente reelecto, un resultado que la oposición liderada por María Corina Machado denunció como fraudulento, lo que desencadenó una crisis política que derivó en detenciones, gran parte de ellas "arbitrarias", según ONG como Foro Penal.

Filósofo y escritor, Miguel Ángel Pérez Pirela estudió en universidades como La Sorbona, Francia. Fue nombrado ministro de Comunicación. Es fundador del medio pro-Gobierno La Iguana TV y fue conductor del programa 'Cayendo y Corriendo' del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Pérez Pirela también es coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, una instancia fundada en 2005 por los líderes fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro para "articular voces críticas" comprometidas con la "justicia social", según el Ministerio de Cultura venezolano.

Filósofo y comunicador, Freddy Ñáñez fue designado como ministro de Ecosocialismo, luego de ocupar el despacho de Comunicación e Información entre septiembre 2020 y enero de 2026.

Fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por "ejecutar políticas que apoyan actos antidemocráticos", según el Departamento de Estado.

Durante su período como ministro de Comunicación, su rol estuvo orientado en defender y proyectar las políticas del chavismo, además de denunciar a la oposición y potencias extranjeras como presuntas fuentes de conflicto.

El capitán Juan Escalona, recientemente designado ministro del Despacho de la Presidencia, formó parte del círculo de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y se desempeñó como su edecán.

Tras la muerte de Chávez continuó vinculado al poder en Caracas y se integró al equipo de seguridad de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada por Estados Unidos en la operación del pasado 3 de enero.

Gustavo González López es un general en jefe sancionado por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones de derechos humanos.

Tras esto, Maduro lo designó como ministro de Interior, cargo que ocupó hasta 2016.

También fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre 2019 y 2024, un organismo de inteligencia que ha sido denunciado por la oposición como responsable de detenciones de presos políticos y mencionado en informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, en los cuales se documentan presuntas torturas.

González López fue nombrado por Delcy Rodríguez comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ortega estuvo a cargo de la principal autoridad monetaria del país, el Banco Central de Venezuela, donde fue presidente entre 2018 y 2025.

Es ingeniero con maestría en Finanzas (MBA) en la Universidad de Rice y otra en Manejo de Política Económica en la Universidad de Columbia.

También fue vicepresidente de Finanzas de la filial CITGO, asesor en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y cónsul de Venezuela en Nueva York.

Fue nombrado vicepresidente de Economía Sectorial, cargo que ocupaba Delcy Rodríguez antes de asumir como presidenta encargada.