Listado de ganadores de la 38 edición de los Premios de Cine Europeo

Este es el listado completo de los premios, conocidos en una gala celebrada en Berlín:
-- Mejor Película: 'Sentimental Value'.
-- Mejor Dirección: .Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.
-- Mejor Actriz: Renate Reinsve, por 'Sentimental Value'.
-- Mejor Actor: Stellan Skarsgård, por 'Sentimental Value'.
-- Mejor Guion: Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.
-- Mejor dirección de Casting: Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo, por 'Sirat'.
-- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce, por 'Sirat'.
-- Mejor Banda Sonora: Hania Rani, por 'Sentimental Value'.
-- Mejor montaje: Cristobal Fernández, por 'Sirat'.
-- Mejor diseño de Producción: Laia Ateca, por 'Sirat'.
-- Mejor diseño de Sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.
-- Mejor diseño de Vestuario: Sabrina Kramer, por 'Sound of Falling' ('El sonido de la caída').
-- Mejor Maquillaje y Peluquería: Torste Witte, por 'Bugonia'.
-- Mejor cinta de Animación: 'Arco', de Ugo Bienvenu.
-- Mejor Documental: 'Fiume o Morte!', de Igor Bezinovic.
-- Premio al Descubrimiento Europeo: 'On Falling', de Laura Carreira.
-- Mejor Cortometraje: 'City of Poets', de Sara Rajaei.
-- Premio de la Audiencia Joven Europea: 'La vita da grandi', de Greta Scarano.
-- Premio a la contribución europea en el cine mundial: Alice Rohrwacher.
-- Premio a la coproducción internacional: Maren Ade, Jonas Dombach y Janine Jackowski.