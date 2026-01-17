Listado de ganadores de la 38 edición de los Premios de Cine Europeo

Este es el listado completo de los premios, conocidos en una gala celebrada en Berlín:

-- Mejor Película: 'Sentimental Value'.

-- Mejor Dirección: .Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor Actriz: Renate Reinsve, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor Actor: Stellan Skarsgård, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor Guion: Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor dirección de Casting: Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo, por 'Sirat'.

-- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce, por 'Sirat'.

-- Mejor Banda Sonora: Hania Rani, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor montaje: Cristobal Fernández, por 'Sirat'.

-- Mejor diseño de Producción: Laia Ateca, por 'Sirat'.

-- Mejor diseño de Sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.

-- Mejor diseño de Vestuario: Sabrina Kramer, por 'Sound of Falling' ('El sonido de la caída').

-- Mejor Maquillaje y Peluquería: Torste Witte, por 'Bugonia'.

-- Mejor cinta de Animación: 'Arco', de Ugo Bienvenu.

-- Mejor Documental: 'Fiume o Morte!', de Igor Bezinovic.

-- Premio al Descubrimiento Europeo: 'On Falling', de Laura Carreira.

-- Mejor Cortometraje: 'City of Poets', de Sara Rajaei.

-- Premio de la Audiencia Joven Europea: 'La vita da grandi', de Greta Scarano.

-- Premio a la contribución europea en el cine mundial: Alice Rohrwacher.

-- Premio a la coproducción internacional: Maren Ade, Jonas Dombach y Janine Jackowski.