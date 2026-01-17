Meloni llega a Seúl para promover el comercio y una cumbre con su homólogo surcoreano

Meloni arribó alrededor de las 15:30 hora local (6:30 GMT) a la Base Aérea de Seúl, en Seongnam, cerca de la capital surcoreana, según un video compartido por la oficina de la jefa del Gobierno italiano.

El viaje de la líder de Italia tiene como objetivo reforzar la cooperación comercial, fomentar nuevas inversiones y ampliar la colaboración en inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia, según informó a comienzos de mes la oficina presidencial surcoreana.

Está previsto que la primera ministra de Italia, cuarto socio comercial de Corea del Sur en la Unión Europea, se reúna el lunes con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

La visita de Meloni a Corea del Sur se produce tras su paso por Japón, donde Meloni se reunió con su homóloga, Sanae Takaichi, y ambas dirigentes acordaron elevar las relaciones bilaterales al nivel de "asociación estratégica especial", además de sellar compromisos en ámbitos como minerales críticos y seguridad económica.

La gira de Meloni se enmarca en las visitas a Asia de esta semana de su par canadiense, Mark Carney; y el canciller alemán, Friedrich Merz, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.