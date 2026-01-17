Miles de manifestantes denuncian en París la represión iraní y piden cambio de régimen

La protesta de tinte feminista, apoyada por decenas de ONG, sindicatos y partidos de izquierda como el socialista, continuó con una marcha de dos kilómetros, desde la plaza del Panteón hasta la plaza de Italia, en el sur de la capital francesa.

La manifestación sucedió el mismo día en el que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reconoció que "varios miles" de personas han muerto en las protestas en su país, de las que, no obstante, responsabiliza al presidente estadounidense, Donald Trump, y a Israel, a los que acusa de urdir un complot.

Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas, pero ONG opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.

Entre las intervenciones en la manifestación parisina, destacó la de la abogada iraní exiliada en Francia Sirinne Ardakani, que es también presidenta de la organización 'Iran Justice', que intenta documentar los crímenes del régimen de Teherán para luchar contra la impunidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Algunos (en Occidente), por negacionismo y por afán de complot, abrazan la propaganda de nuestros verdugos iraníes, chinos y rusos", denunció Ardakani, quien lamentó la división en Francia de las protestas contra el régimen de Teherán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mañana, domingo, un grupo de exiliados iraníes ha convocado una manifestación paralela, en la que piden que sea el heredero del sha de Irán, Reza Pahlaví, el que lidere una transición en el país si caen los ayatolás.