Ministros ultras israelíes llaman a retomar la ofensiva en Gaza tras desacuerdo con EE.UU.

"La Franja de Gaza no necesita ningún 'comité de gestión' que supervise su 'reconstrucción', necesita ser depurada de terroristas de Hamás, quienes deben ser destruidos, además de fomentar la inmigración voluntaria masiva, de acuerdo con el plan original del presidente Trump", escribió Ben Gvir en la red social X.

"Pido al primer ministro que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) que se preparen para volver a la guerra con una fuerza tremenda en la Franja de Gaza, a fin de lograr el objetivo principal de la guerra: la destrucción de Hamás", continúa.

Smotrich, por su parte, cargó contra Netanyahu en otro comunicado en redes sociales: "El pecado original es la falta de voluntad del primer ministro de asumir la responsabilidad de Gaza, establecer allí un gobierno militar, alentar la inmigración y el asentamiento y, de esta manera, garantizar la seguridad de Israel durante muchos años".

El titular de Finanzas, antiárabe y que vive en violación del derecho internacional como colono en Cisjordania, afirmó que la negativa de Netanyahu a seguir esas pautas ha dado lugar a "la necesidad de crear estructuras extrañas para gestionar la vida civil en Gaza".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Incluso bajo ese supuesto, debe haber líneas rojas: los países que inspiraron a Hamás no pueden ser quienes lo reemplacen", continúa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Smotrich llamó a Netanyahu a insistir en sus posturas "incluso si eso requiere gestionar una disputa" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los mensajes de ambos ministros se producen poco después de que la oficina del primer ministro emitiera un comunicado en el que reprocha que el anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza anunciada por Washington no se coordinó con Israel y va en contra de su política.

Estados Unidos anunció el viernes la creación de la Junta Ejecutiva de Gaza (junto a otros organismos enfocados a la ejecución y supervisión de la segunda fase del alto el fuego en el enclave).

"La Junta contribuirá a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de los mejores servicios que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo de Gaza", recoge el comunicado de la Casa Blanca.

Entre sus miembros están el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump; Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; o la política holandesa Sigrid Kaag.

Sin embargo, también forman parte de ella perfiles que han podido derivar en la respuesta de los socios ultranacionalistas de Netnayahu: el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático catarí Ali Al Thawadi; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy.