Netanyahu dice que EEUU no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza

"El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el comunicado de la oficina del mandatario.

A raíz de ello, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.

El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Según el comunicado difundido por la Casa Blanca, la Junta sumará más miembros en los próximos días.

Estados Unidos anunció el viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Hoy también se anunció que Trump ha invitado, entre otros, a esta Junta a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña.

Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".

Aún están por anunciar los miembros del Comité para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés), del que Washington sólo dio el nombre de su cabecilla: el ingeniero Ali Shaaz.

Según el diario israelí Haaretz, Trump ha invitado a 60 países a formar parte de la Conferencia de Paz, entre los que no se encuentra Israel.