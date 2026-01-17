Partido opositor venezolano informa excarcelación de dirigente campesino detenido en 2024

"Después de un año de injusta detención, nuestro hermano Carlos Azuaje recupera su libertad. Una prisión que nunca debió existir llega a su fin, y hoy celebramos que vuelva con su familia y con la gente que siempre lo ha acompañado", expresó VP en X.

La formación subrayó que Azuaje regresa al estado Barinas (oeste), a la tierra que "ha trabajado y defendido junto a agricultores y campesinos, a ese pueblo que lo respeta y lo quiere por su compromiso social y su vocación de servicio".

"Allí lo esperamos sus hermanos de Voluntad Popular y toda una comunidad que sabe quién es y por qué luchó", indicó VP, que aseguró que continuará su lucha hasta que se liberen a todos los presos políticos.

Las excarcelaciones de presos políticos durante la última semana en Venezuela superaron este viernes el centenar, según informaron la ONG Foro Penal, que dirige la defensa de estos detenidos, y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, anunció en Instagram que hasta las 19:30 hora local (23:30 GMT) del viernes esta organización había verificado 100 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas en el país suramericano.

Asimismo, señaló que hay "más de 700 personas" detenidas por motivos políticos, de acuerdo con el listado que esta ONG, afirmó Romero, entregó al Gobierno encargado "antes del 8 de enero de este año".

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".