Portugal elige nuevo presidente con ultraderechista y exministro socialista como favoritos

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas mañana, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, según el censo electoral publicado por la Secretaría General del Ministerio del Interior (SGMAI por sus siglas en portugués).

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, entre los que hay una sola mujer, la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins.

El TC precisó en un fallo el pasado 23 de diciembre que los candidatos fueron admitidos tras cumplir con los requisitos para su elegibilidad, así como todas las exigencias constitucionales y legales, como la presentación de al menos 7.500 votos de seguidores antes del plazo establecido.

Sin embargo, para cuando la confirmación fue publicada, las papeletas ya habían sido impresas por la Comisión Nacional Electoral (CNE), que decidió mantenerlas con los tres nombres que finalmente quedaron fuera, no sin polémica en el debate público por las confusiones que esto pueda ocasionar el día de los comicios.

Lideran los sondeos el líder de ultraderecha André Ventura y el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, seguidos del eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), que ha despuntado en la última.

Entre los cinco candidatos con posibilidades según las encuestas también están el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

Los resultados ajustados a los que apuntan los sondeos vaticinan una eventual segunda vuelta, ya que ninguno de los aspirantes lograría más de la mitad de los votos, una circunstancia que se ha dado una sola vez en democracia, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

Otro punto de convergencia de las distintas encuestas es que, de haber una segunda vuelta, Ventura sería uno de los dos contendientes en esa segunda votación, pero no saldría victorioso.

Aparte de los cinco favoritos y Martins, el resto de aspirantes son el sindicalista André Pestana, el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto, el dirigente comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

Los candidatos cerraron ayer, viernes, sus campañas, que arrancaron el 4 de enero, apelando al voto útil y con diferentes eventos en los que se encontraron con sus votantes.

Por otra parte, en el maratón de debates electorales que ha habido antes de los comicios el invitado invisible ha sido el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, y su desempeño, con tres disoluciones del Parlamento en cinco años.

Candidatos como Marques Mendes y Ventura han asegurado que de ser elegidos quieren ser presidentes "intervencionistas", aunque el primero ha matizado que hablaría menos en público que Rebelo de Sousa, un jefe de Estado al que le ha gustado pronunciarse sobre todo tipo de temas, a veces rayando los límites de sus prerrogativas, mientras que Seguro se ha mostrado más cauteloso y partidario de no traspasar esas restricciones del papel del mandatario.