Una marcha de protesta se dirige a Davos y rechaza la participación de Trump

El mandatario llegará encabezando la mayor delegación que cualquier gobierno de Estados Unidos haya enviado jamás a Davos y hablará ante la selecta audiencia del Foro el miércoles.

Los manifestantes, este año son doscientos más que la media de años anteriores, y los organizadores, del colectivo Strike-WEF (siglas del Foro Ecónomico Mundial en inglés), consideran que este importante aumento se debe a la confirmada presencia de Trump.

Los organizadores han señalado que aproximadamente la mitad de los manifestantes son suizos y el resto provienen de otros países de Europa.

El cortejo de protesta partió de la localidad de Küblis y está previsto que por la noche llegue a Klosters, la localidad alpina más grande antes de Davos.

Los participantes partirán el domingo desde Klosters hasta Davos en tren y se planea una concentración allí a las 16.00 hora local (15.== GMT).

La portavoz del colectivo Strike-WEF, Maeva Strub, dijo a la agencia suiza de noticias ATS que acusan al Foro Económico Mundial de ser una entidad "antidemocrática, por tomar decisiones sin tener en cuenta a las poblaciones ni los intereses de éstas"

Los manifestantes de hoy llevaban pancartas críticas con Trump y otros llevaban disfraces, incluidos del presidente estadounidense.

Las autoridades suiza suelen autorizar este tipo de manifestaciones pacíficas antes de la apertura del Foro de Davos, donde no pueden realizarse mientras dure el evento.