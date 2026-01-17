Una tragedia de dimensiones aún desconocidas en Irán

Ese desconocimiento se debe al bloqueo de las comunicaciones con el exterior que comenzó el 8 de enero, con el corte del internet global y las llamadas internacionales -éstas ya restablecidas-, y que se mantiene hasta hoy.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jamenei”.

Tras una inicial mesura, las autoridades iraníes realizaron un despliegue de efectivos de seguridad el jueves 8 de enero, que se prolongó al menos hasta el lunes, y cortaron las comunicaciones con el exterior.

En esas circunstancias, ese jueves 8 y el viernes 9 las protestas llegaron a su momento álgido con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según la versión oficial del Gobierno iraní.

Teherán sostiene que las protestas económicas se tornaron violentas por la infiltración de agentes externos apoyados por Israel y Estados Unidos para justificar una intervención militar de Washington, que no se ha producido hasta ahora.

Las autoridades iraníes también mantienen que aún no tienen un recuento de las víctimas mortales en los choques, aunque admiten que hay muchos muertos, y sitúan el número de detenidos en 3.000 personas, a las que tilda de terroristas.

Irán sí ha contabilizado la muerte de al menos 150 miembros de las fuerzas de seguridad.

Pero ONGs opositoras con sede en el exilio, como Iran Human Rights, cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos, según la organización HRANA.

Durante la Revolución Islámica de 1979 murieron exactamente 2.781 personas, según datos de la Fundación de Mártires de la República Islámica.

Amnistía Internacional (AI) ha calificado lo ocurrido de “masacre” con efectivos de las fuerzas de seguridad disparando desde los tejados de edificios residenciales, mezquitas y comisarías contra manifestantes desarmados, y centros médicos desbordados por el alto número de cadáveres.

“Las evidencias reunidas por Amnistía Internacional apuntan a una escalada coordinada nacional en el uso ilegal de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y transeúntes en su mayoría pacíficos desde la noche del 8 de enero”, asegura la organización de derechos humanos que ha hablado con docenas de testigos y estudiado vídeos de las protestas.

Varias fuentes describieron a EFE “zonas de guerra” y “batallas campales” en varios puntos de Teherán con fuertes choques entre manifestantes y efectivos de seguridad a lo largo del jueves y viernes, y en menor medida el sábado.

Las protestas han amainado en el país, al menos por ahora, pero aún queda por saber qué ocurrió y cuáles son las dimensiones de lo que algunos analistas ya califican como el Tiananmén (protestas en China en 1989) de la República Islámica.