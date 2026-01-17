Unión Africana elogia los comicios en Uganda sin mencionar la violencia contra opositores

En un breve comunicado, el presidente agradeció su labor al jefe de la misión de observación electoral enviada por la UA a Uganda, el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, y "reiteró el compromiso de la Comisión de la Unión Africana para seguir apoyando la promoción de la democracia y la gobernanza eficaz en el continente".

Youssouf "aplaudió al pueblo de Uganda por su compromiso con la consolidación de los logros democráticos, la paz, la seguridad y el desarrollo".

Museveni ganó a los 81 años con una amplia mayoría las elecciones del pasado jueves, en las que buscaba un séptimo mandato tras ocupar el poder desde 1986, según los resultados oficiales anunciados este sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), que ya han sido rechazados por la oposición.

Según los datos difundidos por el presidente de la EC, el juez Simon Byabakama, Museveni, líder del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), obtuvo 7,9 millones de votos (71,65 %), lo que le permitiría revalidar una vez más el cargo evitando una segunda vuelta.

En segundo lugar, quedó el cantante y líder opositor Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, con 2,7 millones de votos (24,72 %), quien rechazó los resultados anunciados por la EC y denunció un fraude "masivo" durante una jornada electoral marcada por problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet impuesto por las autoridades desde el pasado martes.

Wine se encuentra en paradero desconocido después de denunciar que su residencia a las afueras de la capital, Kampala, fue asaltada anoche en una redada de la Policía y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), de la que el político consiguió escapar.

Las horas posteriores a la votación se han visto teñidas de acusaciones de violencia contra la población y contra seguidores de la oposición.

Así, Wine denunció que la noche del jueves al menos diez seguidores de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), fueron asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad ugandesas en la casa de uno de sus diputados en el distrito de Butambala (centro).

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

En un vídeo difundido este sábado en la red social X, Wine denunció la muerte al menos otras once personas en diferentes partes del país, lo que sumaría al menos 21 junto a las diez de Butambala.