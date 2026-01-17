Von der Leyen llega a Asunción para la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Von der Leyen llegó en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien representará a su país en la ceremonia.

Los tres desembarcaron en el espigón presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque, cerca de Asunción.

"Recién llegado a Asunción, Paraguay, para una ocasión histórica: la firma del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. En la misma ciudad donde nació el Mercosur en 1991, hoy damos un paso clave para desarrollar la zona de libre comercio más grande del mundo", dijo Costa en sus redes sociales tras aterrizar.

De lado suramericano, estarán presentes en la firma los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; de Argentina, Javier Milei; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También tienen previsto asistir los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado y Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La única ausencia notable es la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción, aunque en la víspera recibió a Von der Leyen en Río de Janeiro.

La firma pone fin a 26 años de negociaciones entre el bloque suramericano y la UE, y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 22 billones de dólares (19 billones de euros).