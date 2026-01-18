Allegado a Evo Morales dice que se recupera del dengue y está "a buen recaudo"

El domingo pasado Morales se ausentó de su programa semanal que difunde la Radio Kausachun Coca (RKC), afín a él. Entonces, el conductor Ramiro García dijo que el exgobernante había contraído dengue.

Sin embargo, este domingo el expresidente tampoco asistió a su programa y lo reemplazó el también exsenador Loza.

"Decirles que el hermano Evo está muy bien de salud, evidentemente tuvo este problema del dengue, y nos informan que nuestro hermano Evo está muy bien, recuperándose para tranquilidad de nuestros compañeros que cada rato preguntan", afirmó Loza.

Dijo que en los últimos días han surgido "desinformaciones" sobre el paradero de Morales, pero "para tranquilidad" de sus seguidores en el país y en el exterior, "está a buen recaudo".

En la víspera Loza difundió un video en el que afirma que "por su seguridad y su salud" de Morales "no vamos a develar el paradero", pero aseguró que "se encuentra muy bien en algún rinconcito de nuestra patria grande".

Morales se refiere a "patria grande" a una nación ideal que soñaba el libertador Simón Bolívar que incluía los países que fueron colonia española.

El exmandatario boliviano tampoco ha estado activo en sus redes sociales, como suele estarlo con algunas publicaciones en X y Facebook.

Morales no ha salido del trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, desde octubre de 2024, después de haberse hecho pública una investigación penal en su contra por el delito de trata agravada de personas, al ser acusado de haber tenido una relación con una menor de edad durante su presidencia con quien supuestamente tuvo un hijo.

En las últimas semanas los seguidores del exgobernante que viven en el trópico advirtieron que duplicaron la seguridad de Morales ante "amenazas" y "versiones" de que está cerca su captura.

Campesinos y cocaleros del trópico manifestaron su temor de que el Gobierno de Rodrigo Paz use "la misma receta" aplicada por Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.