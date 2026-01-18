Aumentan a 84 los heridos y 8 desaparecidos por explosión en fábrica del norte de China

Las autoridades locales de la ciudad de Baotou, donde se ubica la fábrica, informaron este lunes de que todos los heridos fueron atendidos en hospitales, cinco de ellos en estado grave.

Según la oficina municipal de gestión de emergencias, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (07:00 GMT) del domingo en una fábrica de Baogang United Steel situada en el oeste de la localidad.

Fuerzas regionales, municipales y de distrito fueron movilizadas para las labores de rescate, en las que participaron más de 170 agentes y 70 vehículos policiales, además de más de 130 bomberos y equipos de salvamento.

La causa de la explosión, que generó temblores perceptibles en los alrededores, continúa bajo investigación, en tanto las autoridades paralizaron la fábrica e iniciaron inspecciones de seguridad de las instalaciones industriales en toda la ciudad.

También se pusieron en marcha pesquisas para determinar el impacto ambiental de la explosión, aunque por el momento no se detectaron afectos adversos en el aire ni la calidad del suelo, y el accidente tampoco generó residuos líquidos, según los departamentos de protección ambiental responsables del estudio.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

En junio del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, dejó nueve muertos y 26 heridos.