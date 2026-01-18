Candidatos socialista y ultraderechista irán a la segunda vuelta en Portugal

Según el escrutinio, Seguro obtiene el 30,53 % de los sufragios, seguido de Ventura, con el 24,59 %.

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,04 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, seguido del comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la Jefatura de Estado.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.