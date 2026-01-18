Cuatro heridos, entre ellos 2 activistas extranjeros, en ataque de colonos en Cisjordania

La Media Luna Roja informó sobre las once de la noche de este sábado de que sus trabajadores atendieron a dos personas heridas en un ataque perpetrado por colonos cerca de la localidad de Mujmas, que fueron trasladadas al hospital.

En un segundo mensaje, indicó que sus equipos asistieron a otras dos personas: dos activistas internacionales, una mujer y un hombre, que también fueron trasladados a un centro hospitalario.

Un vídeo de una cámara de vigilancia compartido en redes de activistas muestra el lugar del ataque, un conjunto de modestas construcciones de madera, chapa y lonas de plástico típicas de las aldeas beduinas de Cisjordania, enmarcadas entre colinas.

En el vídeo, de cuatro minutos y en que se lee en su hora las 9.51 PM, se empieza escuchando tiros, gritos de personas, ladridos y lloros de perros.

Más adelante, se ve cómo alguien prende fuego a una de las construcciones y a varias personas -se pueden llegar a contar ocho- recorriendo las casas y prendiendo fuego a una segunda estructura.

Luego se aproximan a una tercera construcción, prenden fuego a la ropa tendida delante suya y luego a dos construcciones más. El vídeo acaba con un ruido parecido al de una bocina que espanta a los colonos, ataviados con capuchas.

El periódico israelí Haaretz habló con un activista que explicó que el ataque fue perpetrado por una veintena de colonos, que les golpearon con porras y piedras, dentro y fuera de las casas, y les prendieron fuego.

"Me golpearon con porras, me golpearon en las piernas, la cabeza, la ingle, durante varios minutos. Nos golpearon muy fuerte", dijo a este periódico, y añadió que "todo se quemó", incluso sus pasaportes, que estaban dentro de la casa.

Los ataques a palestinos por parte colonos israelíes, que viven en asentamientos ilegales según el derecho internacional, son un fenómeno frecuente y cada vez más violento en Cisjordania, especialmente desde el 7 de octubre de 2023 y el actual gobierno de Benjamín Netanyahu, que según denuncian los grupos de derechos humanos ampara a dichos colonos.

Ni la Policía israelí -que depende del ministro supremacista y colono Itamar Ben Gvir, quien dio armas de fuego a los colonos- ni el Ejército han reportado detenciones tras la agresión ocurrida en la aldea beduina.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

En su último informe sobre Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó en 15 días -entre el 23 de diciembre y el 5 de enero- 44 ataques de colonos israelíes contra palestinos que causaron víctimas, daños materiales o ambos.

Estos ataques resultaron en 33 heridos palestinos, incluidos 11 niños: 28 resultaron heridos por colonos israelíes y cinco por fuerzas israelíes.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la OCHA registró al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a contabilizar estos incidentes en 2006.