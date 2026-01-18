Deslizamiento de tierra destruye decenas de hogares en ciudad patagónica de Argentina

El derrumbe se produjo en el cerro Hermitte, que se eleva 220 metros por encima de la ciudad ubicada sobre la costa del océano Atlántico, y abrió grandes grietas en paredes de las casas y el asfalto de las calles del barrio Sismográfica, por lo que los habitantes del lugar comenzaron una autoevacuación durante las primeras horas del domingo que después fue acompañada por las autoridades.

"Desde el primer momento activamos el protocolo de emergencia y el comité de crisis ante los derrumbes del barrio Sismográfica y la zona de Marquesados/Los Tilos. La evacuación preventiva por 48 horas es una medida difícil, pero necesaria", expresó el alcalde Othar Macharashvili, en referencia a que debió prohibir que algunos vecinos se quedaran en sus afectados domicilios por miedo a robos de sus pertenencias.

Macharashvili, jefe comunal de una de las urbes más grandes de la Patagonia argentina, agradeció la solidaridad de los habitantes y expresó alivio porque el deslizamiento de tierra no provocó víctimas ni lesionados, pero al menos 300 familias se vieron afectadas.

Además, advirtió sobre el peligro latente en la zona ya que "el terreno sigue en movimiento".

El cerro Hermitte es una formación arcillosa perteneciente a la meseta patagónica lindera con la urbe, que por la erosión de las lluvias y el viento sufre desprendimientos de tierra cada vez más habituales, pero nunca antes de esta magnitud.

Según José Paredes, geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se trata de un fenómeno inédito en la zona: "Este es un problema geológico de gran escala que se va a instalar de manera crónica y va a requerir soluciones sociales y territoriales a largo plazo", declaró al medio local ADN Sur.

La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, anunció este domingo el despliegue de un operativo en Comodoro Rivadavia articulado con efectivos provinciales, tropas del Ejército, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja para ayudar a las personas evacuadas, quienes fueron alojadas en clubes y centros comunales.

La provincia de Chubut afronta también por estos días una serie de incendios en el otro extremo de su territorio, sobre la cordillera de los Andes, donde se quemaron unas 25.000 hectáreas de bosque, pastizales y zonas edificadas.

Las llamas están activas al menos desde el 5 de enero en Puerto Patriada y avanzaron hasta las localidades de Epuyén y El Hoyo, donde decenas de hogares fueron destruidos.

El despliegue de bomberos voluntarios, brigadistas forestales y medios hidrantes aéreos logró contener tras semanas de esfuerzo el foco principal de Puerto Patriada y otro más reducido en el parque nacional Los Alerces, área natural protegida.