Dinamarca ve paradójico que Trump amenace con aranceles por reforzar seguridad ártica

"Es perturbador que el presidente (de EE.UU., Donald Trump) haga esas declaraciones con motivo de que una serie de aliados europeos hayan asumido la tarea que él decía que se había descuidado. Eso es lo que hace problemático y paradójico", dijo Rasmussen en rueda de prensa en Oslo con su colega noruego, Espen Barth Eide.

Rasmussen agradeció el apoyo "inequívoco" de toda Europa a Dinamarca por las amenazas de Trump al territorio autónomo danés de Groenlandia, que reclama apelando a razones de seguridad nacional, y recordó que su país forma parte de la Unión Europea (UE) y que es ésta la que debe responder de forma coordinada.

Dinamarca apuesta por el diálogo iniciada hace unos días en Washington, donde él y su colega groenlandesa se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance; pero es necesario también explorar "otras vías".

Rasmussen calificó de "grave" la situación, porque cree que está en juego "el orden mundial que conocemos y el futuro de la OTAN", a la vez que instó a mantener el compromiso con Ucrania, tema que también fue discutido en la reunión con Eide.

"Es importante que mantengamos el foco en quiénes son nuestros enemigos", dijo Rasmussen, mencionando al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Eide tildó de "inaceptables" entre aliados las amenazas de Trump, que también afectan a Noruega, y reiteró su apoyo a Dinamarca.

"Noruega está en las buenas y en las malas con el Reino de Dinamarca y apoya la soberanía de Dinamarca y de Groenlandia", dijo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mantuvo este domingo conversaciones telefónicas con sus colegas alemán, Friedrich Merz; francés, Emmanuel Macron; y británico, Keir Starmer, según reveló ella misma en la red social Facebook.

"Esto es un ataque a Groenlandia, a las leyes internacionales y a la colaboración en la que se basa toda la alianza occidental", escribió en esa misma red el vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede.

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia y señalaron que la operación militar "no supone ningún desafío para nadie", después de que Trump amenazara con imponerles aranceles.

"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicrzado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantienen una reunión extraordinaria sobre el asunto esta tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.