Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza

Un comunicado del centro de prensa egipcio, detalla que Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, se encargará de Energía y Transporte además de liderar el comité; Abdelkarim Ashour será comisario de Agricultura; Omar Shamali, Comunicaciones y Servicios Digitales; Aed Abu Ramadan, Economía, Industria y Comercio; y Yabr al Daour, de Educación.

Asimismo, Bashir al Raes se encargará del departamento de Finanzas; Aed Yagui, de Salud; Sami Nasman, de Interior y Seguridad Interna; Adnan Abu Warda, de Justicia; Osama al Seadawy, de Territorios y Vivienda; Haná Tarzi, de Seguridad Social; y, por último, Ali Barhum, Agua, Servicios Públicos y Municipios.

El comité tecnocrático se formó el pasado miércoles después de que Estados Unidos anunciara la entrada en vigor de la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Este grupo tiene como misión gobernar y reconstruir la Franja de Gaza de posguerra de forma provisional, y lo hará bajo el control de una Junta de Paz presidida por Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la nota, el centro de prensa indicó que el comité celebró el jueves 15 de enero su reunión inaugural en El Cairo, donde se "declaró formalmente su mandato de asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reforma".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recogió una breve declaración del líder del comité Shaaz en la que destacó que el establecimiento de este organismo "representa un momento crucial en su esfuerzo colectivo por dejar atrás un capítulo trágico y comenzar uno nuevo".

"Este es un organismo palestino, creado por palestinos para palestinos, con el apoyo de la Organización para la Liberación de Palestina, la Autoridad Palestina y las facciones palestinas. La reconstrucción de Gaza no se trata solo de infraestructura; se trata de reconstruir una sociedad comprometida con la estabilidad, la dignidad y una paz justa y duradera", sostuvo.

Asimismo, Shaaz firmó "la Declaración de Misión del Comité Asesor Nacional para Gaza (NCAG)", que establece, de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad y el plan de paz de Trump, "transformar el período de transición en Gaza en una piedra angular para la prosperidad palestina duradera".

En ella, se comprometieron a "establecer la seguridad, restablecer servicios esenciales como la electricidad, el agua, la atención médica y la educación, así como a construir una sociedad basada en la paz, la democracia y la justicia", entre otras funciones.

El comité agradeció a Trump "su decidido liderazgo y elogió el papel crucial de sus socios regionales, como Egipto, Catar y Turquía, cuya mediación y apoyo fueron fundamentales para estabilizar la situación".

"Los comisionados comenzaron de inmediato a planificar la ampliación de la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios públicos, la reconstrucción de infraestructuras vitales", indicó la nota.