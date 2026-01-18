El Eurogrupo discute el lunes las candidaturas para suceder a De Guindos en el BCE

El mandato del exministro español finaliza el 31 de mayo y son seis los candidatos - todos hombres - a ocupar el asiento del 'número dos' de Christine Lagarde: el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Mārtiņš Kazāks, el estonio Madis Müller, el lituano Rimantas Šadžius y el croata Boris Vujčić.

La candidatura ganadora tendrá que sumar el apoyo de 16 de los 21 ministros del Eurogrupo (Bulgaria se unió al club el pasado 1 de enero) que representen al menos un 65 % de la población de la zona euro.

Se trata de un mínimo "exigente", confiesa un alto funcionario europeo, quien no obstante señala que "no existe presión de tiempo" y quita hierro a la posibilidad de que ninguno de ellos consiga el apoyo mínimo requerido y la elección pase a una reunión posterior.

"Tenemos el objetivo de conseguir un resultado exitoso (el lunes), nadie quiere una situación de bloqueo (...) Pero si tiene que debatirse en febrero, que no es el escenario base, no pasa nada", apuntó.

Parten como favoritos el portugués Centeno (ex ministro de Finanzas, expresidente del Eurogrupo, actual gobernador del Banco de Portugal) y el finlandés Rehn (exministro de Finanzas, excomisario de Asuntos Económicos y actual gobernador del Banco de Finlandia).

Sin embargo, la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo recomendó nombrar al letón Kazāks o al portugués Centeno tras escuchar a puerta cerrada a todos los candidatos para el puesto, aunque la opinión de esta institución sólo es consultiva.

Con todo, la designación oficial del futuro vicepresidente del BCE corresponde al Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) una vez reciban la recomendación del Eurogrupo y tras consultar también al Banco Central Europeo.

Fuentes del Ministerio de Economía apuntan, por su parte, que España no ha decidido aún su voto y prevé contactos "hasta el día de la votación". En cualquier caso, consideran que el hecho de que haya seis candidaturas no complica necesariamente el proceso de elección.

"No hay necesidad ni urgencia apremiante para tomar la decisión el lunes, pero no anticipamos mayor complicación por el hecho de que sean seis", subrayan.

Sea cual sea el resultado, España, que no ha presentado candidatura para suceder a De Guindos, perderá su silla en el Comité Ejecutivo del instituto emisor y no podría recuperarla hasta al menos un año después, en junio de 2027, cuando tocará renovar el puesto que ahora ostenta el economista jefe Philip Lane.

Las siguientes renovaciones no llegarían hasta noviembre de ese mismo año, mes en el que finaliza el mandato de Lagarde como presidenta del BCE, o enero de 2028, momento en el que la alemana Isabel Schabel tiene que abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria.

El debate sobre la futura vicepresidencia de BCE será el último punto en la agenda de una reunión que comenzará con la bienvenida al ministro de Finanzas de Bulgaria, país que se ha convertido en el socio 21 de la moneda común, y seguirá con un primer debate sobre la recomendación para la política fiscal de la eurozona este año y posteriormente con un punto de información sobre las últimas reuniones del G7.