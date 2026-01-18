El presidente de Perú se disculpa por acudir encapuchado a reunión con empresario chino

"A todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado (a la reunión)", sostuvo Jerí en un video publicado este domingo por la Presidencia.

El mandatario lamentó que su participación en ese encuentro, que se produjo en un chifa (restaurante de comida chino peruana) de Lima, "haya dado pie a generar suspicacias y dudas" sobre su comportamiento "y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero", según dijo.

Jerí ratificó que colaborará "como siempre" en las investigaciones de este caso y dijo que "no se permitirá cometer nuevamente un error de este tipo" para no debilitar la confianza en el Gobierno que debe presidir hasta julio próximo.

El programa Punto Final, de la cadena televisiva Latina, mostró el pasado domingo imágenes en las que se ve a Jerí entrando de noche a un chifa, tras llegar a bordo de un vehículo oficial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia informó al programa que la visita ocurrió el 26 de diciembre y que el gobernante se reunió con el empresario chino Zhihua Yang, al que supuestamente conoce desde hace tiempo, para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China.

Punto Final señaló que ese encuentro no se registró en la lista oficial de actividades del mandatario y que Presidencia argumentó que Jerí usó una capucha para evitar que le tomaran fotografías.

En su mensaje de este domingo, el mandatario aseguró que acudió al local junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta, ya que conocía al empresario chino, quien es gerente de una hidroeléctrica, una constructora y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa.

Agregó que su conversación no tuvo un contenido "irregular" y se centró, principalmente, en la celebración del Día de la Amistad Perú-China que se celebrará el 1 de febrero, "cuyas reuniones posteriores, además, son de público conocimiento".

El mandatario afirmó que Zhihua Yang "ni ese día u otro" le ha solicitado "algún tipo de pedido o apoyo" y que desconoce "la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas".

Jerí pidió también que no se "siga distrayendo la agenda principal" de las actividades de su gobierno "y que el esclarecimiento de los hechos siga en las instancias que sean necesarias".

El pasado viernes, el congresista Héctor Valer, portavoz del partido derechista Somos Perú, en el que también milita Jerí, acusó al jefe de Estado de ser parte de un "engranaje de corrupción" y pidió que la Fiscalía le abra una investigación.

La Comisión de Fiscalización del Congreso inició el pasado martes las indagaciones preliminares y decidirá en los próximos días su invitación para que el gobernante presente un informe sobre el encuentro.