El presidente de Uganda acusa a la oposición de preparar ataques tras las elecciones

"Conocíamos su plan. Allí donde no ganaran, estaban preparados para atacar a la gente con machetes", dijo Museveni en un acto en Rwakitura (oeste), ante decenas de militantes de su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM),al día siguiente de conocerse su victoria electoral.

Así, el mandatario, de 81 años, hizo referencia a un incidente ocurrido en Butambala (centro), en la noche tras la jornada electoral, en el que murieron al menos diez simpatizantes del partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), en la casa de un diputado de la formación, Muwanga Kivumbi, según denunció el propio cantante, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi.

"Cuando Kivumbi perdió, bandas armadas con machetes atacaron los colegios electorales y varias personas fueron abatidas (por las fuerzas de seguridad)", afirmó Museveni, que describió a Wine como un "traidor" y un "terrorista".

"Este es un consejo gratuito para todos los que lanzan amenazas: por favor, detengan lo que están haciendo porque sabemos todo y, de una manera pacífica o no pacífica, mantendremos la paz en Uganda", añadió.

Museveni agradeció al pueblo de Uganda su nueva victoria electoral y aseguró que el país no había mostrado un nivel de unidad y apoyo al NRM similar desde finales de los años noventa, algo que atribuyó a su papel en el mantenimiento de la paz.

Por ello, sostuvo que, de haber votado más personas, la oposición habría obtenido un porcentaje de votos aún menor.

Museveni obtuvo el 71,65 % del sufragio, mientras que Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %.

No obstante, el líder opositor ha rechazado estos resultados y ha denunciado un fraude “masivo” durante la jornada electoral, marcada por retrasos causados por problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet desde el martes, finalmente restablecido este domingo.

Los comicios se celebraron tras meses de interrupciones de los mítines de Wine con gases lacrimógenos e incluso munición real y la detención, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de al menos 550 personas.

El cantante permanece en paradero desconocido después de denunciar que la noche del pasado viernes el Ejército y la Policía asaltaron su residencia, al norte de la capital, Kampala, donde, según él, su mujer y otros familiares permanecen bajo arresto domiciliario.

Museveni llegó al poder después de liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor y su ascenso puso fin a un ciclo de dos décadas de inestabilidad política, marcado desde 1966 por cuatro golpes de Estado, gobiernos responsables de la masacre de opositores y una guerra civil.

El presidente presume a menudo de la transformación experimentada por Uganda bajo su mandato y se describe como el único capaz de mantener la paz y la estabilidad del país.