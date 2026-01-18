El primer ministro luso no avanza si apoyará a algún candidato para la segunda vuelta

Montenegro, que compareció este domingo ante los medios en calidad de presidente del PSD, felicitó a los dos candidatos que lograron pasara a la segunda vuelta, que se disputará el 8 de febrero.

"Quería, en nombre del Partido Social Demócrata, felicitar a todos los candidatos, especialmente a aquellos que van a disputar la segunda vuelta, el doctor António José Seguro, aspirante que representa al espacio político a la izquierda del PSD, y al doctor André Ventura, candidato que representa el espacio político a la derecha del PSD", dijo Montenegro.

Sin embargo, el jefe del Gobierno no anticipó que su partido vaya a apoyar a ninguno de los dos aspirantes.

Por otro lado, manifestó su satisfacción por "el aumento de la participación y, por tanto, del interés en la actividad política y cívica" en estos comicios presidenciales.

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que ha estado diez años en la Jefatura del Estado.

Con el 97,24 % escrutado, Seguro, exsecretario general del Partido Socialista, tiene el 30,76 % de los votos y Ventura, presidente del partido de ultraderecha Chega, logra el 23,99 %.

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,67 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, seguido del almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo (12,29 %), y el excomentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes (11,77 %).

Montenegro, como líder del PSD, apoyó explícitamente a Marques Mendes durante la campaña electoral y hoy señaló que asume esa responsabilidad.