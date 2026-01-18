Exlíder socialista ganador en Portugal pide el voto de demócratas frente a extremismo

"Invito a todos los demócratas, progresistas y humanistas que se unan a nosotros para que unidos derrotemos el extremismo y a quien siembra el odio y la división entre los portugueses", dijo Seguro, con la voz ronca, desde el auditorio de Caldas da Rainha (al norte de Lisboa), donde tiene su residencia y votó este domingo.

Afirmó que su candidatura no es partidista, pese a haber recibido el respaldo del Partido Socialista (PS), y que "nunca lo será": "Es la casa de todos los demócratas, que, en un momento difícil en nuestro país se unen para preservar lo fundamental, todos los demócratas son bienvenidos, aquí no hay reserva del derecho de admisión", destacó.

Estas palabras contrastaron con las de su rival en la segunda vuelta, André Ventura, quien en su discurso de esta noche electoral aseguró que plantea la segunda ronda como una lucha contra el socialismo.

Seguro, que salió a hablar después de Ventura, recordó que este domingo recibió votos de todos los sectores políticos, lo que, subrayó, refuerza "la naturaleza independiente" de su candidatura.

"Reafirmo con total claridad que soy libre, vivo sin amarras y así actuaré como presidente de la República -apuntó-, hoy nuestra victoria venció la democracia y volverá a ganar el 8 de febrero".

Agregó que jamás será el presidente de una parte de los portugueses contra otra parte: "Hago ese juramento ante ustedes, seré el presidente de todos los portugueses", destacó.

Seguro anticipó que si llega a la Jefatura de Estado quiere "cuidar y mejorar lo que está bien y cambiar lo que está mal, y hay tanto que cambiar".

"Comenzando por la sanidad, trabajaré todos los días para que los portugueses tengan acceso a la sanidad, la situación actual es inaceptable", remarcó el candidato, quien tachó también de "inaceptable e incluso indigna" la desigualdad que persiste entre hombres y mujeres, así como que 2 millones de portugueses vivan en la pobreza.

También mencionó la falta de vivienda, especialmente para los jóvenes, e hizo hincapié en que está listo para ser el presidente de los nuevos tiempos.

Con el 99,73% de los votos escrutados, Seguro ha logrado el 31,13 % de los sufragios y Ventura, el 23,50 %.

A sus 64 años, este profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa, pasó los últimos años dedicado a la docencia tras una trayectoria dentro del PS, del que fue su secretario general y fue miembro en los dos Gobiernos de António Guterres (1995-2002), actual secretario general de la ONU.