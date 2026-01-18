Irak anuncia la retirada total de la coalición internacional de todas las bases en el país

"Anunciamos hoy, con orgullo, el cumplimiento del proceso de evacuación de todas las bases militares y sedes de liderazgo en las zonas oficiales federales en Irak de los asesores de la coalición internacional contra el EI, con la partida de los pocos que quedaban en la base aérea de Ain Al Asad y la sede de la comandancia de operaciones conjuntas", informó en un comunicado el Comité Militar Supremo encargado de concluir la misión.

Tras la salida de la coalición, el control total de estas posiciones pasa a las fuerzas de seguridad iraquíes, en cumplimiento del calendario del fin de la misión y el acuerdo alcanzado entre Irak y EEUU sobre el futuro de las relaciones de seguridad entre ambos países.

El comité iraquí afirmó que las fuerzas iraquíes "tienen la voluntad y capacidades totales de imponer la seguridad en todas las partes de la nación" y reiteró que "el EI ya no constituye ninguna amenaza estratégica", al tiempo que defendió la capacidad de sus tropas para "impedir su reaparición en Irak o que atraviese su frontera".

El siguiente paso establecido tras la retirada de las tropas internacionales es, según este comité, reforzar la relación de seguridad bilateral con EEUU, la cual se enfocará en "activar los memorandos de entendimiento de la colaboración militar" mediante maniobras y operaciones conjuntas "para garantizar la permanencia de su disposición y la lucha contra el EI".

Asimismo, informó de que "la segunda fase de la misión de la coalición internacional contra el EI en Siria ha dado comienzo", por lo que "la coordinación continuará con la coalición internacional en lo que se refiere a la derrota total del EI en Siria" con el objetivo de garantizar que estos focos no afecten a la seguridad iraquí.

Para ello, Irak ofrece a la coalición apoyo logístico transfronterizo para sus operaciones en Siria desde la base aérea en Erbil, aún con presencia internacional, mientras que el "Ejército iraquí llevará a cabo las operaciones contra el EI junto con EEUU desde la base de Ain al Asad cuando sea necesario".

A finales de diciembre de 2025, Husein Alawi, asesor del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, afirmó en declaraciones a la agencia oficial de noticias iraquí, INA, que el Gobierno iraquí trabajará para completar esta segunda fase en septiembre de 2026, específicamente en lo que respecta a Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak.